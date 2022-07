Inter, si avvicina la cessione di Skriniar: il PSG prepara il rilancio decisivo, le cifre

Ieri Inter e Psg sono tornare a parlare del difensore slovacco, per cui è in arrivo nelle prossime ore una nuova proposta ufficiale

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Milan Skriniar. Ieri Inter e Psg sono tornare a parlare del difensore slovacco, per cui è in arrivo nelle prossime ore una nuova proposta ufficiale, più vicina ai 70 milioni necessari per sbloccare l’affare. L’ultimo rilancio del Psg si era fermato a 60 più Draxler, ma l’Inter ha messo in chiaro che non prenderà in considerazione alcuna contropartita. Con lo slovacco, poi, c’è già un’intesa di massimo: quinquennale da 7,7 milioni netti a stagioni più bonus che lo porterebbero a guadagnare 9 milioni all’anno. Ci voleva un’offerta indecente per convincere lo slovacco a lasciare Milano. È arrivata, ora bisogna “solo” accontentare l’Inter.