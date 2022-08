Inter, si blocca Gosens-Bayer: stallo sulla formula, l'esterno ad ora rimane

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è bloccata la trattativa per l'addio di Robin Gosens all'Inter: l'offerta del Bayer Leverkusen ha tentato il calciatore, che vuole spazio per rimettersi in condizione dopo il grave infortunio dello scorso anno e soprattutto il club nerazzurro, che non ha ceduto un big (il grande indiziato era Skriniar, destinato a rimanere a meno di offerte clamorose, ndr) e avrebbe accolto con piacere una iniezione di capitali freschi in cassa. Allo stato attuale però la proposta del club tedesco non soddisfa i nerazzurri: il ds Rolfes ha messo sul tavolo un prestito di due milioni con diritto di riscatto a 28, formula che a Marotta non piace. Lo scrive TMW.