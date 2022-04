Inter, si ferma Vidal: una distorsione alla caviglia potrebbe fargli saltare la Roma

Brutte notizie per Simone Inzaghi e l'Inter.

Brutte notizie per Simone Inzaghi e l'Inter: Arturo Vidal, che è entrato nel finale del Derby della Madonnina in Coppa Italia, è a rischio per il match contro la Roma: stando a Gazzetta.it, il cileno si è procurato una distorsione alla caviglia destra che lo tiene in dubbio per la sfida alla squadra di Mourinho.