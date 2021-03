Inter, sito porno sulle maglie? Offerta da 23mln all'anno come sponsor

Un sito porno sulle maglie dell’Inter? È l’indiscrezione che lancia The Sun. Secondo il tabloid britannico, appresa la notizia della conclusione rapporto trentennale di sponsorizzazione tra Pirelli e la squadra nerazzurra, la compagnia del porno StripChat avrebbe offerto all’Inter un contratto da 23 milioni all’anno per mettere il proprio marchio sulle casacche di Lukaku & Co. Dal punto di vista economico, si tratterebbe di una proposta assolutamente competitiva: per capirsi, lontana dai 45 milioni a stagione che la Juventus riceve da Jeep, ma superiore ai 14 milioni di parte fissa che ottiene il Milan da Emirates.