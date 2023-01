Inter-Skriniar ai ferri corti, Marotta: "Nulla da dire, non risponderò al suo agente"

Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano, all'uscita dell'Assemblea della Lega Serie A.

"Skriniar può partire a gennaio? No, veramente ragazzi. Non ho niente da dire. Nessuna risposta al suo agente? No, oggi no...". Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano, all'uscita dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito alle dichiarazioni di Roberto Sistici, che mentre si giocava Inter-Empoli ha definitivamente escluso un rinnovo coi nerazzurri da parte del proprio assistito.