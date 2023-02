Inter, Skriniar ha già un accordo col PSG e Inzaghi gli toglie la fascia: l'annuncio in conferenza

Simone Inzaghi ha annunciato così in conferenza stampa la presenza nell'Inter dal 1' di Milan Skriniar nel derby di domani.

"Non giudico le sue scelte, ma l'uomo e il giocatore. È un ragazzo splendido, che lavora benissimo ogni giorno. Mancano un paio di allenamenti, ma molto probabilmente sarà della partita" . Simone Inzaghi ha annunciato così in conferenza stampa la presenza nell'Inter dal 1' di Milan Skriniar nel derby di domani. Titolare sì, dunque, ma senza fascia.

"Abbiamo gerarchie in base alle presenze, per quello che è successo non sarà più il capitano - ha proseguito Inzaghi -. Se n'è parlato molto tranquillamente con la società e il ragazzo, il capitano è Handanovic, poi scaleremo in base alle presenze con Brozovic, D'Ambrosio, Lautaro. La cosa che mi preme di più è la partita".