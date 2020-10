Inter, Skriniar positivo preoccupa: ora rischia la quarantena in Slovacchia

La positività di Milan Skriniar preoccupa l'Inter non solo ovviamente perché un suo calciatore ha contratto il virus, ma anche perché non è chiaro se il giocatore, positivo dopo il test effettuato in Nazionale, sarà costretto ad osservare la quarantena in Slovacchia o gli sarà permesso di tornare in Italia. Oggi si attende l'esito del secondo tampone, con la speranza di ricevere buone notizie che evitino al difensore di stare lontano da Milano per diversi giorni. A riportarlo è Il Corriere della Sera.