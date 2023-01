Inter, Skriniar verso l'addio: non c'è accordo sul rinnovo

Il futuro di Milan Skriniar sempre essere a tinte sempre meno nerazzurre

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Milan Skriniar sempre essere a tinte sempre meno nerazzurre. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ancora risposto alla proposta del club per un rinnovo a 6 milioni di euro netti a stagione. Una titubanza che induce i dirigenti nerazzurri a non essere molto ottimisti sulla possibile fumata bianca. Oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti, ma una risposta definitiva arriverà solo dopo la sfida in programma la prossima settimana a Riad contro il Milan e valida per la Supercoppa Italiana.