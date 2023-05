Inter, slitta il rinnovo di Bastoni: vuole un ingaggio ai livelli di Skriniar

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La finale di Champions conquistato dall'Inter è un grande obiettivo per tutti. Soprattutto per una difesa composta da italiani. Se è vero che Darmian rimarrà e Acerbi potrebbe essere riconfermato con un riscatto oneroso da versare alla Lazio, c'è ottimismo anche per Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024. I colloqui vanno avanti da tempo fra le parti, anche se nelle ultime settimane c'è stato un avvicinamento abbastanza importante come detto in precedenza.

La situazione ora appare abbastanza chiara: Bastoni vuole un ingaggio ai livelli di quello proposto a Skriniar un anno fa, intorno ai 6 milioni a stagione. L'intenzione è sempre stata quella di rimanere e l'Inter, da parte sua, sa di non potersi permettere di perdere l'asset più importante della retroguardia, dopo avere rifiutato le offerte per lo slovacco da parte del Paris Saint Germain. I nerazzurri hanno recapitato una prima proposta da 5,2 milioni più bonus, giudicata comunque troppo bassa, al netto dell'intenzione di Bastoni di volere rimanere. Con i passaggi del turno (e i buoni incassi di San Siro) l'idea è stata quella di avvicinarsi il più possibile alle richieste del difensore.

Così la settimana chiave sarà appena dopo il campionato, anche se resta da capire se la finale di Champions farà slittare il tutto più avanti. Tutti vogliono arrivare a dama, cioè con il rinnovo prima dell'1 luglio 2023, quando partirà la nuova stagione. Possibile anche l'inserimento di una clausola di risoluzione intorno ai 60-70 milioni: se poi arrivasse una proposta così alta, allora l'Inter penserà anche, eventualmente, a un addio per poi reinvestire per la retroguardia.