Inter, sospiro di sollievo per Calhanoglu: ci sarà contro il Napoli

L'Inter vince e convince contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter vince e convince contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Una partita praticamente mai in discussione, in cui a brillare, tra gli altri, è stato anche Hakan Calhanoglu. Nel finale il centrocampista turco è stato sostituito, ammonito e con un problemino fisico.

Nulla di grave, però, per l'ex Milan, che ha rimediato solo una botta di gioco e oggi farà regolarmente scarico insieme al resto dei compagni che hanno giocato ieri. Calhanoglu, dunque, non è da considerare in dubbio per la finalissima con il Napoli, in programma lunedì sera. Lo riporta Tmw.