Inter sotto nei primi 45': Sassuolo avanti 1-0 con Berardi su rigore

Al Maipei Stadium Sassuolo avanti 1-0 contro l'Inter alla fine del primo tempo. Il match si sblocca al 21': Boga punta Skriniar che lo stende in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore. Dal dischetto Handanovic intuisce il tiro di Berardi e si allunga ma non riesce a parare.