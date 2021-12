Inter, sotto traccia vanno avanti le trattative per la cessione: richiesta è da 1 miliardo

Sotto traccia, le trattative per la cessione dell'Inter vanno avanti, spiega il Corriere dello Sport. I gruppi interessati ad acquisire la maggioranza del club nerazzurro sarebbero tre, per il quotidiano che racconta anche di un viaggio del presidente Steven Zhang a Los Angeles per incontrare personalmente le controparti interessate.

Il gruppo di Daniel Straus fa sul serio

Uno degli interlocutori di Zhang sarebbe Daniel E. Straus, uomo d'affari statunitense che ha il suo business in cliniche e case di cura. Fra i suoi asset anche un fondo che negli ultimi anni ha investito nel campo immobiliare e nell'entertainment, quindi anche nello sport, come dimostrano le quote della franchigia NBA dei Memphis Grizzlies (e la vicepresidenza) fino al 2018. Il gruppo di Straus sarebbe il candidato forte, tanto da aver studiato già i conti pur senza una vera e propria due diligence. L'obiettivo della famiglia Zhang intanto è sempre lo stesso: dopo aver rifiutato l'offerta di Bc Partners da oltre 800 milioni, per cedere l'Inter la richiesta è di circa 1 miliardo di euro.