Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce: le formazioni ufficiali degli anticipi serali

Debutto casalingo in questa stagione per l'Inter, che in un San Siro praticamente tutto esaurito ospiterà lo Spezia.

Sia i nerazzurri - vincenti nell'esordio di Lecce - che i liguri, capaci di imporsi in casa sull'Empoli, hanno conquistato tre punti nella prima di campionato. Calcio d'inizio alle 20.45, gara affidata all'arbitro Ghersini.

Simone Inzaghi perde Mkhitaryan ma recupera D'Ambrosio: in difesa torna titolare Bastoni nel terzetto tipo. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, davanti c'è la LuLa.

Luca Gotti è costretto a rinunciare a Verde e inserisce un altro centrocampista (Sala) con Agudelo che avanza al fianco di Nzola. Per il resto, nessuna novità rispetto all'undici di partenza visto al Picco contro i toscani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Spezia (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola. Allenatore: Luca Gotti.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce, seconda giornata di Serie A. Alessio Dionisi lancia dal primo minuto Andrea Pinamonti, per la prima volta in maglia neroverde, schierando Erlic in difesa al fianco di Ferrari. Davanti c'è Kyriakopoulos nel tridente completato da Berardi. Poche sorprese invece nel Lecce, che conferma gran parte della squadra vista in campo sabato scorso contro l'Inter, con Ceesay a guidare l'attacco e alla caccia del secondo gol in A.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Thorstved, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Dionisi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Baroni