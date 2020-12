Inter-Spezia, le formazioni ufficiali: Conte recupera Brozovic

Ufficializzate le formazioni di Inter-Spezia, sfida della tredicesima di campionato in programma a San Siro alle 15. Formazione tipo per l'Inter, Conte schiera in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, ci saranno ancora Barella, Brozovic e Gagliardini, mentre sugli esterni spazio a Hakimi e Young. Davanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Diverse sorprese invece per mister Italiano, che conferma il 4-3-3 come modulo ma cambia tantissimi interpreti rispetto alle probabili della vigilia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajl, Terzi, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Mora; Acampora, Nzola, Gyasi