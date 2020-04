Inter stizzita con Lukaku per le frasi con lady Mertens: l'attaccante non sarà multato

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Lukaku via Instagram alla moglie dell'amico Mertens, l'Inter seppur stizzita, ha deciso di non multare l'attaccante come previsto dal codice etico interno al club. Il giocatore si è scusato immediatamente, scuse arrivate implicitamente anche a Piero Volpi, medico sociale che ha contratto davvero il Coronavirus. Dalla Pinetina fanno sapere che la decisione di non multarlo è arrivata perché l'attaccante è un ragazzo sensibile, ancor più colpito dalla vicenda perché la madre è diabetica e dunque ad alto rischio in caso di contagio. A riportarlo è La Repubblica.