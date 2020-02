Inter subito in campo in vista del Napoli: lavoro di scarico per i nerazzurri

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - ''Solo sorrisi dopo l'importante vittoria di ieri'': Christian Eriksen dà così il buongiorno su Instagram ai tifosi dell'Inter, postando una foto che lo vede esultante con le braccia al cielo, pronto a festeggiare con De Vrij uno dei migliori in campo nel derby vinto in rimonta dai nerazzurri. E il giorno dopo l'aggancio alla Juventus in cima alla classifica e il successo sul Milan, continua la festa di tifosi e giocatori. Lukaku nella notte si è eletto re di Milano e il vicepresidente Javier Zanetti ricorda a tutti che la strada è quella giusta: ''Crediamoci che il lavoro paga sempre''. Il morale è alle stelle, la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per il lavoro di scarico e iniziare a preparare la sfida di mercoledì contro il Napoli in Coppa Italia. Non c'è tempo per riposarsi ma la gioia della vittoria nel derby dà nuova energia ai nerazzurri per affrontare il Napoli prima e la Lazio domenica, scontro diretto per i primi posti della classifica.(ANSA).