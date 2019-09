Inter supera di misura l'Udinese in dieci, decisivo Sensi

Vince l'Inter di Antonio Conte, seppur senza convincere a pieno come all'esordio come nel match di esordio a San Siro. La squadra nerazzurra supera di misura l'Udinese, in dieci uomini per buona parte della partita a causa dell'espulsione di De Paul nel primo tempo. A decidere il match il gol di Sensi nel primo tempo. Dopo lo 0-0 della Juventus a Firenze e la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, ora i nerazzurri sono da soli in vetta alla classifica della Serie A: