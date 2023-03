Inter, tegola Calhanoglu meno pesante del previsto? Il turco salterà almeno 3 gare: i tempi di recupero

Obiettivo Lisbona? Calhanoglu salterà sicuramente i prossimi impegni, tra campionato e Coppa Italia, con Fiorentina, Juventus e Salernitana.

Obiettivo Lisbona? Calhanoglu salterà sicuramente i prossimi impegni, tra campionato e Coppa Italia, con Fiorentina, Juventus e Salernitana. La speranza, alla luce degli esami, è quella di recuperare il centrocampista turco per la trasferta europea contro il Benfica, in programma martedì 11 aprile. I tempi, da questo punto di vista, sono stretti ma, appunto, poteva andare peggio. I progressi, comunque, saranno da verificare di giorno in giorno: se Calha - che già a inizio stagione ha dimostrato di saper recuperare rapidamente - non dovesse farcela per il Da Luz, a quel punto il focus si sposterebbe sul ritorno a San Siro, utilizzando al massimo la gara con il Monza per riportarlo in condizione.