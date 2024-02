Inter, tegola per Inzaghi: problema muscolare per Calhanoglu, salta l'Atalanta

Comunicato dell'Inter in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, regista nerazzurro che non ha preso parte alla sfida contro il Lecce

Comunicato dell'Inter in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, regista nerazzurro che non ha preso parte alla sfida contro il Lecce causa infortunio. "Hakan Calhanoglu - si legge nel comunicato - si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Il centrocampista turco classe 1994 sicuramente non sarà a disposizione per la sfida che andrà in scena tra due giorni contro l'Atalanta. Difficile il suo recupero per la sfida contro il Genoa, gara valida per la 27esima giornata di Serie A, mentre è probabile un suo impiego cinque giorni dopo a Bologna. La partita cerchiata in rosso è però quella successiva: l'obiettivo principale è riaverlo a disposizione per il 13 marzo, giorno in cui a Madrid andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico.