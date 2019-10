Inter, tegola Sensi: salterà anche le prossime due partite

Stefano Sensi rischia di tornare in campo solo col Bologna: Antonio Conte ha perso il giocatore più decisivo di questo inizio campionato e secondo Tuttosport, le speranze di riaverlo contro Parma e Brescia sono praticamente nulle. Il problema non gli consentirà di giocare contro il Borussia Dortmund stasera viene monitorato costante e già oggi dovrebbero esserci nuovi controlli per capire se il rientro con i felsinei è una possibilità concreta per l'ex Sassuolo.