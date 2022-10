Inter, tifosi in protesta: la Curva Nord annuncia che diserterà la trasferta con la Juve

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Curva Nord dell’Inter attraverso i suoi canali social ha reso noto che non prenderà parte alla trasferta di Torino contro la Juventus: "La Curva Nord - si legge nella nota - rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti. CN69 - Curva Nord Milano".