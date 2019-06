Inter, tifosi pazzi di Conte: sono già 12mila gli abbonati

In casa Inter è già effetto Conte. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro con l’ingaggio del tecnico ex Juventus ha già fatto registrare 12mila abbonamenti. Una crescita del 20% rispetto alla scorsa stagione nello stesso periodo. In particolare il giorno dell’ufficializzazione di Antonio Conte, il 31 maggio, ha portato ben 3mila rinnovi dell’abbonamento per la Serie A.