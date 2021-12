Inter-Torino, formazioni ufficiali: sorpresa Vidal, c'è Dzeko con Lautaro dal 1'

Inter e Torino hanno diramato i propri undici per la sfida di questa sera. Nei nerazzurri c'è Vidal al posto di Barella, squalificato, per il resto formazione tipo per Simone Inzaghi. Nel Toro c'è Djidji dietro, poi Singo sulla fascia. Coppia croata Brekalo-Pjaca dietro Sanabria.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric.