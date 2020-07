Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Eriksen ancora out, Lukaku nemmeno in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino. Panchina per Eriksen, seconda consecutiva, terza nelle ultime quattro gare. Godin preferito a Skriniar in difesa, Gagliardini al centro con Borja Valero sulla trequarti. Torna Lautaro Martinez in attacco, al suo fianco Alexis Sanchez. Romelu Lukaku non sarà nemmeno in panchina.

Torino abbottonato, quello che si presenta a San Siro: Belotti unica punta, supportato da Verdi. Si rivede in difesa Izzo che torna dopo aver scontato la squalifica. Centrocampo folto con Ola Aina nel ruolo di mezzala.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro. A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoumé, Biraghi. Skriniar, Candreva. All. Conte.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ola Aina, Ansaldi; Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo. All. Longo.