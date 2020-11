Inter-Torino, le formazioni ufficiali: out Lautaro, granata con la difesa a tre

Diramate le formazioni di Inter-Torino, match valido per l'ottava di Campionato, in programma alle 15. Conte si affida al turnover in vista della prossima di Champions League. L’assenza più clamorosa è quella di Lautaro: con Lukaku giocherà Alexis Sanchez. Fuori anche Eriksen, sulle fasce del centrocampo agiranno Hakimi e Young. Out in difesa sia Skriniar che De Vrij: con Bastoni ci saranno D’Ambrosio e Ranocchia. Nuovo modulo per il Torino, i granata scendono infatti in campo la difesa a tre, formata da Lyanco-Bremer-Nkoulou.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Alexis Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile).