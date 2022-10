Inter, tre amichevoli a dicembre per non farsi trovare impreparata col Napoli: le avversarie

L'Inter di Simone Inzaghi trascorrerà all’estero la prima parte della sosta della Serie A durante il Mondiale in Qatar all’estero.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

L'Inter di Simone Inzaghi trascorrerà all’estero la prima parte della sosta della Serie A durante il Mondiale in Qatar all’estero. Trovano infatti conferma le indiscrezioni su un ritiro nerazzurro a Malta nel primo periodo dello stop del campionato, e nell'isola del Mediterraneo i giocatori di Inzaghi dovrebbero poi disputare anche due gare amichevoli.

Le altre saranno invece giocate a dicembre: anche se al momento non ci sono ancora avversarie o date ufficiali, la prima dovrebbe svolgersi a Siviglia contro il Betis il 16, la seconda a Reggio Calabria contro la Reggina, per un derby di famiglia tra Simone e Filippo Inzaghi, il 22, e la terza il 28, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, prima di tornare in campo per la prima gara ufficiale del 2023 il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Niente di ufficiale ancora, ma la decisione sembra presa.