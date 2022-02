Inter, tre diffidati nel derby: rischiano di saltare la sfida col Napoli

Brozovic, Martinez, Vidal. Sono tre i diffidati dell'Inter che dovranno fare attenzione al giallo quest'oggi nel derby di Milano. In caso di ammonizione, infatti, salteranno la sfida del Maradona contro il Napoli dell'ex nerazzurro Spalletti. Per i partenopei invece sono diffidati Anguissa e Demme, il primo ancora in Coppa d'Africa ed il secondo che inizierà dalla panchina.