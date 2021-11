Inter, tre nazionali rischiano di saltare il Napoli: il punto sugli infortunati

Manca una settimana al big match della tredicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Alla sfida crocevia per le ambizioni da scudetto i nerazzurri rischiano di presentarsi con tre pesanti assenze. Il portale L'Interista ha fatto il punto sugli infortunati che preoccupano non poco Simone Inzaghi.

"Dzeko, il fastidio nel derby e il forfait con la Bosnia

Ha dovuto alzare bandiera bianca, Edin Dzeko. Che aveva profuso il massimo sforzo per riassorbire il risentimento al flessore destro rimediato nel derby. Missione fallita: l'ex Roma non ha potuto guidare l'attacco della sua Bosnia nel "dentro o fuori" contro la Finlandia, conclusosi peraltro nel peggiore dei modi per la Nazionale di Petev. Edin, atteso a Milano nelle prossime ore, potrà concentrarsi esclusivamente sul recupero per domenica sera: da Appiano sembra trapelare un velato ottimismo, anche se in questi causi la cautela non è mai troppa.

Bastoni, parentesi infelice in azzurro

Nemmeno in panchina contro la Svizzera, l'ex Parma ha fatto rientro in anticipo a Milano. Nel suo caso la data cerchiata in rosso è quella del prossimo martedì, quando si sottoporrà ad accertamenti strumentali che faranno luce sulla reale entità del fastidio all'adduttore che l'ha costretto ai box negli ultimi giorni. Le chance di rientro non sono minime, si cercherà di recuperarlo già per domenica, ma come per Dzeko vanno prima di tutto scongiurate forzature, che rischierebbero di prestare il fianco a ricadute ben più severe.

De Vrij, l'ultimo a fermarsi

Lo stop di Stefan è la proverbiale pioggia sul bagnato. L'Inter rischia di sfidare la capolista senza due terzi della difesa titolare: se per Bastoni si può nutrire qualche speranza, assai più complessa appare la situazione dell'olandese. La dinamica dell'infortunio nel match di ieri contro Montenegro ha fatto immediatamente temere uno stiramento: diagnosi che andrà ovviamente confermata dagli esami ai quali si sottoporrà già in serata. Se così fosse, però, l'ex Lazio non rimarrebbe fuori dai giochi soltanto contro il Napoli, ma rischierebbe seriamente di saltare un mini-tour de force fondamentale per il futuro in campionato e in Europa dell'Inter".