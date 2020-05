Inter, tutto su Cavani: per convincerlo pronto un contratto da quasi 23mln in 3 anni!

Inter in prima fila per Edinson Cavani. In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, l'attaccante uruguagio è uno dei parametri zero più ambiti in vista della prossima finestra di calciomercato e il club nerazzurro ci sta seriamente pensando, anche perché la permanenza di Lautaro Martinez è tutt'altro che certa. Cavani al suo futuro club chiede 20 milioni di euro in due anni, ma l'Inter per non superare il suo tetto ingaggi fissato a 7.5 milioni di euro sta valutando - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - anche la possibilità di mettere sul piatto un contratto triennale così da spalmare su tre anni e non su due le richieste del Matador. L'offerta non è stata ancora presentata, poi a valutare questa soluzione dovrà essere Cavani che ha tanti club sulle sue tracce: in Premier League, Newcastle e Manchester United si sono fatti avanti negli ultimi giorni.