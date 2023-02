Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: torna Handanovic. Out Samardzic

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Udinese, match valido per la 23ª giornata di campionato.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Udinese, match valido per la 23ª giornata di campionato. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato a Federico Dionisi.

Simone Inzaghi opera un ampio turnover: si rivede Handanovic in porta, riposano Skriniar e Acerbi ma anche Lautaro e Calhanoglu. Coppia d'attacco pesante. Andrea Sottil cambia un solo elemento rispetto alla formazione reduce dal 2-2 casalingo contro il Sassuolo. Beto supportato da Thauvin in attacco, out Samardzic.