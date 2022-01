Inter-Venezia (per ora) si gioca: lista dei 25 presentata, attesa per nuovi tamponi

Il Venezia ha depositato la lista dei 25 in vista del match contro l'Inter e, in questo momento, la sfida di sabato dovrebbe andare regolarmente in scena. Nella lista presentata dagli arancioneroverdi non si arriva, infatti, al 35% di calciatori positivi al Covid-19. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Il programma odierno in casa Venezia prevede la conferenza di Bertolini, vice di Zanetti, alle ore 16 e poi la partenza per Milano. Però c'è ancora un'incognita: stamattina i calciatori del Venezia si sono sottoposti a un nuovo giro di test molecolari ed è chiaro che se emergeranno nuovi positivi tra i 25 la situazione potrebbe cambiare.