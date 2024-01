Inter-Verona, le formazioni ufficiali: torna Lautaro, Baroni indebolito dal mercato

Magnani e Coppola a guidare una difesa orfana di Hien, a centrocampo c'è Duda con Suslov e Folorunsho. Out a sorpresa Lazovic.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Trentuno punti in classifica separano Inter e Hellas Verona. I nerazzurri, vincendo, conquisterebbero il titolo di campioni d'inverno a prescindere dal risultato della Juventus; gli scaligeri, viceversa, hanno come obiettivo quello di allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria del campionato di Serie A. Fischio d'inizio dell'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna alle 12,30 a San Siro: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi ritrova Lautaro dall'inizio, in coppia con Thuram. Tornano titolari anche Pavard e Dumfries sulla catena di destra, Carlos Augusto è invece preferito a Dimarco sull'out mancino. In tribuna il nuovo acquisto Tajon Buchanan: l'esterno canadese, prelevato dal Bruges per 7 milioni di euro più bonus, dovrebbe essere a disposizione nella prossima di campionato contro il Monza, dopo aver risolto alcune questioni burocratiche.

Marco Baroni sceglie Djuric come riferimento offensivo. Magnani e Coppola a guidare una difesa orfana di Hien, a centrocampo c'è Duda con Suslov e Folorunsho. Out a sorpresa Lazovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Suslov, Duda, Folorunsho; Ngonge, Djuric, Mboula. Allenatore: Marco Baroni.