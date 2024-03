Inter verso il cambio di proprietà? Zhang può essere costretto a cedere per il debito

Steven Zhang non intende rinunciare all'Inter e ci proverà fino all’ultimo. Ovvero fino al prossimo 20 maggio

Steven Zhang non intende rinunciare all'Inter e ci proverà fino all’ultimo. Ovvero fino al prossimo 20 maggio. Di sicuro, lo scenario è cambiato nelle ultime settimane. Il presidente nerazzurro, infatti, era convinto di essersi giocato le carte giuste e che ormai il riscadenzamento del prestito fosse in dirittura d’arrivo.

Invece è arrivata la doccia gelata di Oaktree. Il fondo americano non ritiene, almeno fino a questo momento, una garanzia sufficiente, per concedere altri 2 o 3 anni di tempo, il pagamento degli interessi accumulati (circa 100 milioni) e l’aumento del tasso degli stessi, dal 12% al 16% per il periodo supplementare, rivela il Corriere dello Sport.

Tutto può ancora cambiare, visto che mancano ancora 2 mesi alla scadenza. E trattandosi semplicemente di spostare un limite temporale e non di un nuovo rifinanziamento, i tempi tecnici ci sarebbero. Il problema però sta nelle valutazioni di Oaktree, che considera troppo rischioso lasciare l’Inter ancora nelle mani di Suning con la prospettiva di ritrovarsi nel 2026 o nel 2027 nelle stesse condizioni. Ovvero con Steven nuovamente non in grado di restituire il denaro. L’idea emersa, insomma, è che sarebbe più vantaggioso rilevare subito l’Inter prendendosi carico della gestione e individuando un compratore disposto a pagare una cifra adeguata per ricavare un guadagno. Del resto, è proprio questo l’obiettivo di un fondo di investimento, a prescindere dal campo di intervento.