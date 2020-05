Inter, via libera agli allenamenti: stabilita la data della ripresa

E' arrivato l'ok del Viminale circa la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A, i club potranno tornare ad allenarsi con delle sedute individuali. Come riferisce il giornalista Mediaset Marco Barzaghi, con un messaggio su Twitter, anche l'Inter dovrebbe riprendere gli allenamenti martedi, in massima sicurezza, in piccolissimi gruppi, secondo quanto consentito dalle norme.

#Inter dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza - in piccolissimi gruppi, secondo quanto consentito dalle norme @Sport_Mediaset — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) May 3, 2020