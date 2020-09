Inter, Vidal ad un passo: non si è allenato col Barça e oggi volerà a Milano

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Arturo Vidal non partecipa all'allenamento mattutino del Barcellona. Secondo quanto riferisce Cadena COPE, il cileno si trova nella Ciutad Deportiva - il quartier generale dei blaugrana - ma solo per ritirare le ultime cose, prima di partire per Milano e firmare con l'Inter. Il centrocampista, pupillo di Antonio Conte, nel pomeriggio, salvo clamorosi ripensamenti, volerà con un volo privato per fare ritorno in Italia, dove ha già giocato con la maglia della Juventus, proprio alle dipendenze dell'allenatore di origini leccesi. (ANSA).