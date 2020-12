Inter, Vidal e Hakimi verso la panchina: la probabile per il Napoli

Oggi saranno valutate le condizioni di Vidal e Hakimi. Come informa il Corriere dello Sport, sia il cileno che il marocchino dovrebbero essere convocati, ma non schierati dal 1' da Conte. Per Hakimi dovrebbe trattarsi solo di una contusione, mentre per il cileno la speranza è che il problema muscolare che gli ha fatto saltare Shakhtar e Cagliari sia rientrato. Si va verso la conferma della difesa, mentre sugli esterni D'Ambrosio e Young si candidano per partire dall'inizio. Riecco anche Gagliardini e Lautaro.

Probabile formazione dell'Inter contro il Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.