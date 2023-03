Inter, Zanetti: “Lasciato qualche punto per strada, ma campionato del Napoli è straordinario”

"Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti".

Le cose che vanno male vengono accentuate dal campionato fantastico del Napoli?

"Per prima cosa bisogna riconoscere il grande campionato che sta facendo il Napoli con Luciano Spalletti, qualcosa di straordinario. Noi poi siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto per strada che non dovevamo lasciare. Non dobbiamo cercare i colpevoli, ma le soluzioni. Sento dire che Inzaghi deve dare di più? Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti".