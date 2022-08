Inter, Zhang blocca l'arrivo di Acerbi: promosso il giovane Fontanarosa

Francesco Acerbi continua a sperare di poter raggiungere Simone Inzaghi all'Inter ma nelle ultime ore Zhang ha deciso di bloccare il suo arrivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Acerbi continua a sperare di poter raggiungere Simone Inzaghi all'Inter ma nelle ultime ore Zhang ha deciso di bloccare il suo arrivo nonostante i dirigenti fossero d'accordo con Lotito per un acquisto in prestito gratuito e con il solo pagamento dell'ingaggio. Un piccolo margine di manovra potrebbe ancora esserci, ma al momento la porta sembra chiusa nonostante la volontà del calciatore sia chiara. Il tecnico interista rischia di rimanere col cerino in mano e senza un sostituto di Ranocchia. Probabile che a questo punto, a meno di colpi di scena, il sesto difensore in rosa diventi in pianta stabile il giovane Fontanarosa, con buona pace dello stesso Inzaghi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.