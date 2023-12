Inter, Zhang fissa l'obiettivo: "Priorità allo Scudetto, vogliamo la seconda stella!"

Priorità allo Scudetto. Il presidente dell'Inter Steven Zhang nella serata di ieri ha mandato un messaggio alla squadra e a tutti i tesserati nerazzurri

Priorità allo Scudetto. Il presidente dell'Inter Steven Zhang nella serata di ieri ha mandato un messaggio alla squadra e a tutti i tesserati nerazzurri nel corso della cena di Natale organizzata dal club. E nelle poche parole dette, il numero uno del club nerazzurro ha dettato la sua priorità: "L'Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo", le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"Il percorso fino a Istanbul e quello svolto in questa stagione mi rende orgoglioso. Grazie a tutti. Al management, che garantisce continuità: l'Inter è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto, la strada è quella giusta", ha aggiunto Zhang in videocollegamento.