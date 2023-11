Inter, Zhang premia i calciatori per gli ottavi di Champions: ecco quanto ha sborsato

Gli ottavi in tasca hanno anche un valore...concreto per i giocatori. Economico, non solo sportivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Manchester City sono le uniche due capoliste dei rispettivi campionati ad aver già conquistato il pass per gli ottavi di finale della Champions, con 180’ d’anticipo. Inoltre - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’Inter è un insieme di numeri primi, oggi. Prima in campionato, qualificata in Champions, Lautaro capocannoniere, la miglior difesa della Serie A, il miglior attacco. È un jackpot, in campo e fuori. E Inzaghi non può che essere soddisfatto.

Seduta annullata

Lo è al punto che, di ritorno ieri mattina dalla trasferta di Salisburgo, ha concesso ai giocatori mezza giornata di riposo non programmata, annullando la seduta prevista. Si allena anche così, tenendo conto anche della testa. Il jackpot è ben visibile, si tocca con mano. Tanto per dare un’idea: da questa Champions, solo con i risultati e dunque escludendo botteghino e market pool, l’Inter si è già messa in tasca 34 milioni e 570 mila euro. E virtualmente ne sta già accarezzando altri 50 per il Mondiale per club 2025: la qualificazione non è ancora ufficiale, sarà la Fifa a renderla tale, ma è sicura.

Complimenti e premio

Steven Zhang - conclude La Gazzetta dello Sport - non può che sorridere. E infatti, dopo la vittoria in Austria, non ha fatto mancare la sua vicinanza ai protagonisti, complimentandosi al telefono con l’allenatore e con il management per la qualificazione. Gli ottavi in tasca hanno anche un valore...concreto per i giocatori. Economico, non solo sportivo: la società infatti verserà due milioni di euro alla squadra come premio per il primo risultato stagionale raggiunto (leggi qui i dettagli sulle entrate nerazzurre tra Champions e Mondiale per Club).