Inter, Zhang ribadisce: "Non si scherza con la salute. La sicurezza prima di tutto"

"Salute e sicurezza pubblica prima di tutto". Un concetto ultimamente espresso più volte da Steven Zhang. Il presidente dell'Inter - parlando a La Gazzetta dello Sport - non fa marcia indietro: l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Figc dopo il duro attacco via Instagram al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino non lo ferma e non lo scoraggia. "Volevo far sentire forte la mia voce", ha spiegato il numero uno nerazzurro.