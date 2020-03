Inter, Zhang rilancia su Dal Pino: "Le mie parole forti? No, sono state anche leggere"

A Londra per partecipare all'FT Business of Football Summit, dove ci sarà anche il presidente della Juventus Agnelli, Steven Zhang torna a parlare del suo attacco nei confronti di Paolo Dal Pino dei giorni scorsi. Senza ammorbidire i toni. Ecco le sue parole riprese dal Financial Times: "Molti pensano che siano state parole forti, ma credo che siano state leggere, non abbastanza forti".