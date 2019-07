Intrigo Higuain: la Roma lo aspetta ma lui vuole restare alla Juventus

La Roma continua a sperare per Gonzalo Higuain. L'argentino è stato accolto con grande affetto dai tifosi della Juventus nella giornata di ieri e lui stesso non vorrebbe cambiare nuovamente maglia, considerando anche il contratto in scadenza nel 2021 e l'arrivo di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i giallorossi attendono una mossa sul fronte attacco da parte dei bianconeri, che induca il Pipita a cercare una nuova destinazione, magari proprio la Capitale. Per la gioia dei tifosi giallorossi che cercano un sostituto di Edin Dzeko.