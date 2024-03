Inzaghi, gaffe in diretta tv: "Fuori dalla Champions senza mai perdere"

Peccato che l'Inter l'abbia persa una partita, e anche decisiva, proprio ieri in Spagna

Nel post-gara dopo l'eliminazione dalla Champions League l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, forse ancora coinvolto per il ko con l'Atletico Madrid che va ai quarti, fa una gaffe in diretta tv: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri di quello che hanno fatto, usciamo dalla manifestazione da imbattuti, abbiamo fatto otto partite ma non abbiamo mai perso". Peccato che l'Inter l'abbia persa una partita, e anche decisiva, proprio ieri in Spagna.