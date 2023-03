Inzaghi replica ad Allegri: “Juve seconda? Speriamo di capirlo presto, serve chiarezza a chi lotta"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa si è soffermato anche sulle parole di Massimiliano Allegri che si sente secondo

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa si è soffermato anche sulle parole di Massimiliano Allegri che si sente secondo in classifica per punti ottenuti (ma c'è il -15): "Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta. Io posso fare i complimenti alla Juve per la qualificazione ottenuta ai quarti, speriamo che il resto lo scopriremo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza".