Inzaghi squalificato, ma sarà al Maradona: ecco dove seguirà il match

Fermato per una giornata dal Giudice Sportivo (l'Inter non farà ricorso), Simone Inzaghi sarà comunque presente sabato pomeriggio al Maradona. Il tecnico piacentino, scrive il 'Corriere dello Sport', siederà in uno Skybox sugli spalti, mentre in panchina, così come accaduto con l'Empoli al Castellani, ci sarà il suo vice Massimiliano Farris.