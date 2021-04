"Io so' io e voi non siete un c***o", per Tuttosport con CR7 si rischia sindrome da Marchese del grillo

Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo è finito sotto accusa per una serie di prestazioni per nulla convincenti. Difficile imputare troppe colpe a uno che ha messo insieme trentadue reti in trentotto presenze, ma quel che è certo - sottolinea Tuttosport - è che l'ammonizione per il gesto di stizza nel recupero della gara contro il Genoa, quando la Juve conduceva per tre reti a uno, non è stata particolarmente edificante. Subentra il rischio di quella che il quotidiano definisce "sindrome da Marchese del grillo (io so' io e voi non siete un c...)" per la quale mi importa solo se segno io, e non se vincono gli altri. C'è poi il capitolo punizioni: l'evoluzione in negativo del portoghese è che non solo le segna, ma le fa pure prendere, come accaduto mercoledì sera contro il Parma.