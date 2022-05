GIOVANILI UFFICIALE - ITALIA U15, CAMBIO DI PROGRAMMA PER I DUE AZZURRINI: ANNULLATE AMICHEVOLI COL KOSOVO La selezione Under 15 del Kosovo non è riuscita ad organizzare l'arrivo in Italia per affrontare la doppia amichevole con gli azzurri. La selezione Under 15 del Kosovo non è riuscita ad organizzare l'arrivo in Italia per affrontare la doppia amichevole con gli azzurri. LE ALTRE DI A ITALIA, ECCO LA NUOVA MAGLIA HOME SVELATA DALLA PUMA Gli azzurri scenderanno in campo con una divisa azzurra su due tonalità e un pattern a macroquadri che rappresenta davvero un inedito. Gli azzurri scenderanno in campo con una divisa azzurra su due tonalità e un pattern a macroquadri che rappresenta davvero un inedito.