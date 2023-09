Italia, ecco le scelte di Spalletti: niente Raspadori, è stato provato solo da 9

Toccherà all'esterno della Lazio completare il tridente offensivo della nuova Italia di Luciano Spalletti, per l'esordio del nuovo commissario tecnico

TuttoNapoli.net

Out Federico Chiesa, in Mattia Zaccagni. Toccherà all'esterno della Lazio completare il tridente offensivo della nuova Italia di Luciano Spalletti, per l'esordio del nuovo commissario tecnico questa sera a Skopje, contro la Macedonia. Quasi un esordio per Zaccagni, come sottolinea il Corriere dello Sport, visto che uno dei punti fermi della Lazio di Maurizio Sarri ha una sola presenza in nazionale, nell'amichevole contro la Turchia del marzo 2022, a pochi giorni dal ko di Palermo, proprio contro la Macedonia.

Zaccagni era poi stato ignorato per oltre un anno da Roberto Mancini, nonostante i dieci gol segnati lo scorso anno e la convocazione per la Nations League di quest'estate, a cui però Zaccagni non ha preso parte. Ora toccherà a lui prendere il posto di Chiesa, con Immobile ad agire da nove e Politano sula fascia destra. A gara in corso spazio per uno tra Gnonto e Zaniolo, mentre Raspadori è stato provato da centravanti. Per Spalletti diverse alternative nel suo giorno d'esordio, seppure una delle migliori frecce, proprio Chiesa, non sia a disposizione.