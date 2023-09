Italia, Gravina presenta Spalletti: "Non ha voluto perdere tempo, ha subito accettato!"

Conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti nuovo CT della nazionale. Prende subito la parola il presidente federale Gabriele Gravina

TuttoNapoli.net

Conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti nuovo CT della nazionale. Prende subito la parola il presidente federale Gabriele Gravina per introdurre il nuovo CT: "Inizia un nuovo capitolo della storia azzurra, oggi inizia questo nuovo capitolo di un libro inedito della nostra enciclopedia sportiva. Con questo capitolo inizia l'era di Luciano Spalletti. In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti, e l'abbiamo affrontata con silenzio e stile. Abbiamo voluto dare priorità alla maglia azzurra e mettere subito il valore della nostra Nazionale al primo posto e non abbiamo voluto anteporre a questi valori i nostro individualismi, le nostre prerogative personali o manifestare un pizzico di rabbia che a volte ti portare ad agire in maniera violenta. Però rabbia no, anche se un po' di delusione è inutile nasconderla. La nostra è stata una reazione composta che ha portato ad aprire un nuovo Capitolo.

Sono orgoglioso e molto più motivato perché ho avuto modo di dividere le valutazioni tecniche da quelle personali. Ho scelto Spalletti e sul piano tecnico non devo dire nulla... La sua storia è nota a tutti, la qualità del gioco che esprimono le sue squadre e poi c'è la maturità raggiunta dal professionista. Ma ciò che più mi ha colpito è il lato professionale: le sue idee innovative, la sua capacità di essere una persona che dedica tutta la sua capacità sentimentale a tutto ciò che ama. Il giorno di Ferragosto siamo riusciti a dare a questa Nazionale un tecnico importante, quando ci siamo visti con Luciano siamo arrivati a ora di pranzo e lui ha esordito dicendo: 'Presidente non perdiamo tempo, lei faccia le sue riflessioni ma non approfitti di me, io voglio allenare la Nazionale'. Questo per me è un biglietto da visita incredibile, dice tutto sul suo entusiasmo per questo ruolo. La presenza di Boban dà anche il senso di questa sensibilità di un nucleo della classe dirigente che manifesta la sua stima. Siamo una grande famiglia e la presenza di Boban qui lo testimonia. Ripartiamo con un nuovo capitolo, una nuova storia. E' chiuso un capitolo, ne stiamo aprendo un altro. L'augurio che posso fare a Spalletti è che in tempi rapidi si possa per te aggiungere una nuova etichetta ai tuoi vini dedicata all'azzurro. Grazie Luciano".